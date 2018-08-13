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13 Ağustos 2018 13:29

BUSKİ’de personel eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarına eğitim verdi.

BUSKİ’de personel eğitimi

13 Ağustos 2018 13:29


Eğitim Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetim Akademisi Yönetim Danışmanı Cemal Bozkurt tarafından verildi. BUSKİ Konferans Salonu’nda verilen eğitime daha çok vatandaşlarla birebir iletişim halinde olan ’Alo 185 Çağrı Merkezi’, ’Endeks Okuma’ ve ’güvenlik’ personelleri katıldı. Eğitimde katılımcılara; ‘Vatandaş beklentileri ve şikayetleri nasıl karşılanır, Vatandaş memnuniyeti nasıl sağlanır, Empati nasıl kurulur, Sonuç odaklı iletişim nasıl olmadır ve Etkin dinleme nasıl yapılır?’ gibi konularda bilgiler aktarıldı.


İnsan hayatında ‘sosyal ve özel hayatın yanı sıra’ iş hayatının da büyük yer kapladığına vurguda bulunan MBB Yönetim Danışmanı Cemal Bozkurt, ’’Sağlıklı bir iş hayatı için sağlıklı iletişim kurmalıyız. Bunun birinci adımı, dinlemekten ve empati kurmaktan geçmektedir. Vatandaş ile irtibat halinde olduğumuz durumlarda iyi dinleyici olmak, meselenin ne olduğunu anlayıp doğru davranış kalıpları geliştirmek ve doğru geri bildirim yapmak izleyeceğimiz yöntemler olmalıdır’’ dedi.


Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen eğitimin verimli ve interaktif geçtiğini belirten Bozkurt, personele teşekkür etti.




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