BUSKİ’den çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki seminerin açılışında konuşan BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, çalışanlarını iş güvenliği konusunda bilinçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Yapılan araştırmaların, iş kazalarının birinci derecede kişisel hatalardan kaynaklandığını gösterdiğini vurgulayan Özen, bu bağlamda iş güvenliğini sağlamada alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti. Kurum ve kuruluşlarda çalışanların her alanda birbirleriyle ilgili olmalarının hem iş sağlığını hem de iş güvenliğini sağlamada rol oynadığını belirten Özen, çalışanlar arasındaki saygı ve sevgi bağlarının önemine işaret etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural ise iş sağlığı ve güvenliği kavramı içerisinde yer alan bütün unsurların aynı zamanda, çalışanlarla işverenler arasındaki karşılıklı memnuniyet zeminini oluşturduğunu vurguladı. BUSKİ’nin büyük bir kamu kurumu olduğuna işaret eden Vural, iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini yenilikçi ve ihtiyaçlara yanıt veren anlayış doğrultusunda yerine getirdiklerini belirtti.

BİNTED Genel Müdürü Muhammed Sütçü de iş sağlığı ve güvenliği yasasının işyerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması ile mevcut şartların iyileştirilmesini amaçladığını belirterek, yasanın amaçlarından birinin de çalışılmasından mutluluk duyulan, kurum aidiyeti bilincinin geliştiği işyerlerinin mevcudiyetini oluşturabilmek olduğunu vurguladı.