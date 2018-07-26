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26 Temmuz 2018 10:55

BUSKİ’den İznikli üreticiye can suyu

Bursa’da ziraî üretimi desteklemek maksadıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İznik’te yapımına başlanan Aydınlar Göleti üreticiye can suyu verecek.

BUSKİ’den İznikli üreticiye can suyu

26 Temmuz 2018 10:55


BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde yapılan sulama göleti ile bölgedeki üreticinin sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerde üreticiyi desteklemek adına gerçekleştirilen gölet yatırımlarına bir yenisinin daha eklendiğini ve İznik Aydınlar Göleti’nin de ziraî sulama anlamında üreticinin derdine derman olacağını belirtti.


İznik’te membran kaplama sistemi ile yapılmış olan Aydınlar Göleti, yaklaşık 3 milyon TL’lik yatırım tutarıyla hizmete girecek. Depolama kapasitesi olarak 166 bin metreküp hacme sahip olan gölet, 1200 dekar alanın sulanmasında kullanılacak.




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