BUSKİ’den Narlıca’da içme suyu seferberliği

BUSKİ Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada Narlıca Mahallesi’ni besleyen ana iletim hatlarını yenileriyle değiştiriyor. Çalışma kapsamında 2 kilometre terfi hattı imalatı yapılacağını söyleyen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Halkımıza kesintisiz ve güvenilir içme suyu sağlama noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Orhangazi’nin Narlıca Mahallesi de çalışmalarımızın devam ettiği bölgeler arasında. Günlük 400 ton içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Narlıca ana iletim hattı yenileme çalışmalarına başladık” diye konuştu.

Gülenç, çalışmalar tamamlandığında, Narlıca Mahallesi’nin kesintisiz ve güvenilir içme suyu temini için ana iletim hatlarının yenilenmiş olacağını ve böylece de kayıp kaçak oranlarının kontrol altında tutulacağını belirtti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gülenç’e, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile Orhangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Tarık Erdem, İçme suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ Orhangazi Şube Müdürü İbrahim Sivri ve Narlıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Arık da eşlik etti.