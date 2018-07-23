Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:40

BUSKİ’den Yenice’ye su deposu

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Yenice’ye inşa edilen ‘su deposu ve isale hattı’ ile mahallenin su ihtiyacına cevap verilmesi hedefleniyor.

BUSKİ’den Yenice’ye su deposu

23 Temmuz 2018 11:40


Şehrin her köşesinde kesintisiz ve temiz içme suyu temini için çalışmalarına devam eden BUSKİ, İnegöl’ün Yenice Mahallesi’nde 2 bin 500 metreküp hacme sahip su deposunu da faaliyete alıyor. Depoya gelen terfi hatları ile tahliye ve şebeke hatları dahil olmak üzere toplam 10 kilometrelik hattın yenilendiği yatırım, yaklaşık 4 milyon TL değerinde. BUSKİ tarafından, Yenice’de inşa edilen su deposuyla halkın su sıkıntısı çekmeyeceği müjdeleniyor. Bursa’da hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretiyle çalışmalarına hız veren BUSKİ, ilave su deposu inşaatlarına da devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç