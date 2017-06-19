BUSKİ’nin akreditasyon başarısı

Laboratuvarların akreditasyonu ile test sonuç ve raporların uluslararası kabul edebilirliğe sahip olduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bu durumun, BUSKİ’ye uluslararası alanda saygınlık ve güven kazandıracağını vurguladı.

2010 yılından bu yana devam eden süreç neticesinde, içme suyu ve atık su laboratuvarlarının 2014 yılında akreditasyon belgesi almaya hak kazandığını hatırlatan Çetinavcı, “2014’te 6’sı içme suyu, 15’i de atık suda olmak üzere toplam 21 parametrede akretide olan laboratuvarlarımız, TÜRKAK’ın her yıl gerçekleştirdiği denetimler neticesinde, akredite olunan parametre sayısını artırma başarısı göstermiştir. Buna göre 2015’te 15’i içme suyu, 11’i de atık suda; 2016’da 28’i içme suyunda, 12’si atık suda; 2017’de de 49’u içme suyu, 38’i atık su, 1’i de atık sulardan numune almak üzere toplamda akredite olunan parametre ve yöntem sayısında 88’e ulaşılmış oldu. Bu başarıda büyük payı bulunan Havza Koruma Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü İçme suyu ve Atıksu laboratuvarlarında görev yapan idari ve teknik personelimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, elde edilen başarıyla laboratuvar çalışmalarında elde edilen test sonuç ve raporların, uluslararası kabul edilebilirliğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.