BUSMEK anneleri doğuma hazırlayacak

Bursa'da 2006 yılında kurulan ve bugüne kadar 200 bin kişiye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu daha eğitim ağına ilave etti. Halen Bursa'nın 14 ilçesinde faaliyet gösteren 30 ayrı mekanda, 250 branşta eğitimler veren BUSMEK, şimdi de “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” düzenliyor. Son yıllarda kadınların iş yaşamında aktif olarak yer alması ve kariyer planlamaları yüzünden gebelik yaşı ilerlerken, anne adaylarının sezaryeni tercih etme oranları da yükseliyor.

Uzmanlar hem anne, hem de bebek sağlığı açısından normal doğumu tavsiye ederken, BUSMEK de bu eğitimle anne adaylarını normal doğum konusunda bilgilendirecek. Normal doğumun teşviki amacıyla düzenlenen eğitimler Ekim ayında başlayacak ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi Z-198 nolu salonda yapılacak. Toplamda 16 saat olarak verilecek eğitimlerde anne adaylarına daha sağlıklı, daha güvenli ve daha rahat doğumun aşamaları anlatılacak. Eşli katılımların da olabileceği eğitimlerde, doğumun kasları, korkunun doğuma etkisi, kadının fizyolojisi, hamilelikte doğru nefes biçimleri, sağlıklı doğuma götüren kanıta dayalı 6 uygulama, doğumun evreleri, hamilelik ve doğumda aktif olan hormonlar, ideal doğum ortamları, doğumda psikoprofilaksi, sezaryen nedenleri, doğumda müdahaleler, aktif doğum pozisyonları, pelvis anatomisi, doğum tercihlerinin belirlenmesi, ilaç dışı rahatlatıcı teknikler ile emzirme ve bebek bakımı, konularında eğitimler verilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen anne adayları BUSMEK'in http://busmek.bursa.bel.tr adresli web sitesinden online müracaat edebilecekler.