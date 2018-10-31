BUSMEK hizmet ağını genişletiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda' geleneksel el sanatlarını yaşatmak maksadıyla projelendirilen BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), halkın sanat ve meslekî ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim ağını genişletmeyi sürdürüyor. BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşların katıldığı törenle faaliyete başladı. Kurs merkezi önünde açılış için organize edilen törene Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Pati Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK kurslarında 256 branşta şu anda 606 grupla eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Yeni Karaman Kurs Merkezi'nin 4 kattan oluştuğunu ve binada 18 adet derslik, 2 toplantı salonu ve 2 öğretmenler odasının bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ferah ve modern dersliklerde engelli vatandaşlar için de kolaylaştırıcı sistemlerin yer aldığını ifade etti. Yeni Karaman Kurs Merkezi'ne bugün açılmasına rağmen 2 bin 690 ön kayıt alındığını belirten Başkan Aktaş, merkezde yabancı dillerden yiyecek-içecek hizmetlerine, muhasebe-finansmandan bilişim teknolojilerine, güzellik-saç bakım hizmetlerinden kişisel gelişime, giyim üretim teknolojilerinden müzik ve gösteri sanatlarına kadar 19 branş ile 41 grupta eğitimler planlandığını anlattı. Başkan Aktaş, 1087 kursiyerin ise kesin kayıt yaptırdığını hatırlattı.

Lise ve üniversite hazırlık eğitimleri de var

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi'nde lise ve üniversite hazırlık eğitimlerinin de verileceğini kaydetti. Bu tür kursların BUSMEK bünyesindeki sadece 2 merkezde açıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Burada 9 derslikte hafta içi 9, hafta sonu 8 toplam 17 grupta 600 öğrencimiz YKS kurslarından istifade edecek. Öğrencilerimizin eğitimlerde kullanacakları materyaller ücretsiz olarak veriliyor. Son teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda, akıllı tahta ve projeksiyon sistemi ile daha anlaşılabilir ve kalıcı eğitim modeli benimseniyor. BUSMEK, yetişkin eğitimleri ile bir halk üniversitesi konumunda olmayı sürdürürken, 8. sınıf öğrencilerimize de LGS sınavına hazırlık eğitimleri açılıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları merkezi gezdi.