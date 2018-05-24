BUSMEK hobi evi, kapasiteyi artırıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (BUSMEK) eğitim gördükten sonra kursiyerlerin kendilerini daha fazla geliştirebilmesine imkan sunan Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki sanat ve hobi evi, yapılacak genişletme çalışmalarının ardından ’Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi’ adıyla daha fazla kişiye ulaşarak hizmet sunmaya devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mihraplı Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki ’Sanat ve Hobi Evi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Proje ve eğitim sorumlusu Zehra Altınöz ile belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, kursiyerlerle sohbet edip çalışmalarını yakından izledi. Yaklaşık 100 kişiye hizmet veren mekanda ‘tel kırmadan rölyefe kadar birçok sanat dalında’ eğitim almış kişiler, kendilerini daha da geliştirerek ekonomik hayata katkı sunma fırsatını buluyor.

Bursa’nın 17 ilçesine farklı alanlarda hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, altyapıdan üst yapıya kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını, şehrin sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması için önemli destekler sağladıklarını belirtti. Ziyaret edilen mekan ile ilgili vatandaşın yararına olacak kararlar aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Hobi evinin kapasitesini genişleterek, uygulama evi halini almasını istedik. Burası inşallah bundan sonra ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi’ adıyla hizmet vermeye devam edecek. Hedefimiz daha fazla kişiye ulaşarak, rahat ortamlarda çalışmalarını sağlamaktır. Bir şehrin iyi noktalara gelebilmesi, sadece ihracatı ve sanayisiyle gerçekleşecek konu değildir. Bize ulaşan kişilerin imkanlarını artırarak, şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir hale getirebiliriz" dedi.

Evlerinde vakit geçirmek yerine kurs merkezine gelerek kendi gelişimine katkı sunan kadınlara teşekkür eden Aktaş, yapılacak düzenlemelerle mekanda daha rahat bir çalışma ortamının yakalanacağını ifade etti.