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28 Aralık 2016 15:12

BUSMEK ile hayali gerçek oldu

BUSMEK ile hayali gerçek oldu

28 Aralık 2016 15:12

BUSMEK kursiyerlerinden girişimci Efe Aydın, üniversitede hayalini kurduğu işini gerçekleştirdi.
Endüstri mühendisliği mezunu olan genç girişimci Efe Aydın, belli bir süre aile şirketinde çalışıp tecrübe edindikten sonra kendi işyerini açmaya karar verdi. BUSMEK kurslarında girişimcilik eğitimi alan Aydın, “Üniversite hayatım boyunca girişimci olmayı, kendi işimi yapmayı, bağımsız bir şirket yönetmeyi hayal ediyordum. İşyeri sahibi olmak güzel bir duygu, kendi ekibinizi ve kendi müşterilerinizi oluşturmak keyifli şeyler. BUSMEK girişimcilik kurslarının bu adımı atmamda kesinlikle faydaları oldu. Kendi işyerini açmanın risklerini, zorluklarını bilmek ve bunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak için bu kurslar bir fırsat” diye konuştu.
Hayalini gerçekleştirme noktasında büyük etkisi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve KOSGEB’e teşekkür eden Aydın, girişimcilik arzusu olanların BUSMEK’in eğitimlerinden faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.



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