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17 Temmuz 2018 11:09

BUSMEK kalitesini pekiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan belgelendirme sonucuna göre TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş sürecini başarıyla yerine getirdi.

BUSMEK kalitesini pekiştirdi

17 Temmuz 2018 11:09


Kasım 2017’de tüm süreç sorumluları tarafından yeni sistemin eğitimi alındı. TSE yetkilileri tarafından verilen eğitimde; kalite yönetim sisteminin prensipleri, PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) modeli, risk tabanlı düşünme ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminin şartları üzerinde duruldu. BUSMEK süreç sorumluları, aldıkları eğitimler neticesinde yeni sistem için hazırlıklarını tamamladı.


2 gün boyunca süren incelemeler sonucunda, TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş yapmaya yönelik Belge Yenileme (Geçiş) tetkikleri gerçekleştirildi ve hiçbir uygunsuzluk bulunamadı. TSE tarafından görevlendirilen tetkik ekibi, çalışmalarına önce tüm süreç sorumluları ile birlikte açılış toplantısı yaparak başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, BUSMEK’in eğitim-iletişim ve yönetim alanında başlattığı kalite çalışmalarının seviyesini koruduğunu tespit etildi. Kurum için TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin 2018 yılı için de yenilenmesinin uygun olduğu kararlaştırıldı.


BUSMEK’te her yıl düzenli olarak kursiyer ve personel memnuniyet anketleri uygulanıyor, buradan elde edilen veriler dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılıyor.




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