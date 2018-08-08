Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:25

BUSMEK’te kayıtlar başladı

Bursa’da 13 senedir 200 bini aşkın kişiye ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren BUSMEK’te, yeni dönem ön kayıtlar başladı.

BUSMEK’te kayıtlar başladı

08 Ağustos 2018 11:25

Kesin kayıt listesinin 24 Eylül tarihinden itibaren oluşturulacağı ve 2018-2019 yılı eğitimlerinin 1 Ekim Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), yeni dönemde 415 grupta 250 branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam edecek. BUSMEK, ön kayıtları kabul etmeye başladı. 250 farklı branşta düzenlenen kurslara ‘busmek.bursa.bel.tr’ adresinden online ya da BUSMEK kurs merkezlerinden kayıt yaptırılabiliyor. Ayrıca ios ve android tabanlı cep telefonlarından ‘BUSMEK’ uygulaması indirilerek, sistem kullanılabiliyor. Yeni dönemde BUSMEK’te olmak isteyenler, kurumun Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan merkezine giderek ya da 0(224) 254 30 30 numaralı telefondan ‘eğitim ve başvurularla alakalı’ bilgi alabilecek.


Bir eğitim döneminde en fazla 3 kursa gitme hakkı bulunan kursiyerler, iki branşa aynı anda devam etme imkânına sahip olabiliyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine 1 Ekim Pazartesi günü başlanacak olan BUSMEK’te, herkese yönelik bir branş yer alıyor. Kurumda, 24 Eylül tarihinden itibaren kesin kayıt listelerinin oluşturulması planlanıyor. BUSMEK, bu yıl da istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitim verecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç