BUSMEK’ten "kültürel semboller" sergisi

Genel Sergisi’ vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkuyla izlenime açıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUSMEK’in 13. Genel Sergisi, bu yıl ‘Kültürel Semboller’ temasıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) sanatseverlerle buluştu. Sergide, 37 branşta 1540 adet eser görücüye çıktı. Bursa protokolünün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, ’Kelebeklerin Dansı’ temalı çocuk sergisiyle başladı. BUSMEK çalışanlarından oluşan folklor ekibinin Bursa yöresine ait halk oyunlarını sergilediği törende, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da sahne aldı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, serginin açılışının hayırlı olmasını temenni etti. Dünyada güzel olarak anlatılan birçok şeyde kadınların emeği olduğunu ifade eden Vali İzzettin Küçük, gönüllerden ve ellerden çıkan nadide kıymetli eserlerin göze ve ruha hitap ettiğini dile getirdi. Serginin yanında meslek edindirerek istihdam sağlandığını da vurgulayan Vali Küçük, kursa katılan ve başarı gösteren herkesi tebrik etti. Vali Küçük, BUSMEK’i senelerce çalışarak bu noktaya getiren Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan Aktaş ile yönetici ve personeline teşekkür etti. Törende, BUSMEK tanıtım

BUSMEK’le uluslararası organizasyonlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmetlere 2006 yılında rahmetli Hikmet Şahin döneminde başlayan, Recep Altepe ile performansını artırarak devam ettiren BUSMEK’in çağın gerekleriyle eşdeğer bir şekilde her zamankinden daha fazla sosyal fayda üretmeye devam ettiğini söyledi. BUSMEK’in verdiği hizmetlerle ulusal ve uluslararası alanda organizasyonlara imza atıldığını belirten Başkan Alinur Aktaş, kurslarda örnek, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve hayat boyu öğrenme ilkeleriyle hareket eden bir hizmet anlayışının ortaya konulduğunu ifade etti. 2006’da 5 kurs merkeziyle yola çıkıldığını, 13. yılında 30 kurs merkezinin yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarıyla birlikte hizmet verdiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Kurslarımız, şehir kültürüne adaptasyonu sağladığı gibi hizmetinden istifade eden bireyleri üretmeye ve bilinçli şekilde tüketmeye sevk ediyor. Kursiyerlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Şehrimizin istihdamına artı değer katmak maksadıyla sanayileşmenin doğurduğu kalifiye eleman açığını kapatmaya yardımcı oluyor. Bu sene 13.’sü düzenlenen ’Kültürel Semboller’ temalı genel sergimizde, 37 branşta estetik ve göz nuru 1540 adet eser görücüye çıktı. Bursa’;da sanat ve eğitim meşalesini 13 yıldır ışıksız bırakmayan BUSMEK, bu zamana kadar 250 farklı branşta 200 bin kursiyere eğitim verdi. Kaliteli eğitim anlayışını Büyükşehir Belediyesi ve Bursalıların teveccühlerinden alan BUSMEK, senede ortalama 30 bin kişiye eğitim hizmeti sunuyor. Şu anda 250 farklı branşta eğitimler devam etmektedir" dedi.