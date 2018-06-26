BUSMEK’ten ‘Sabrın İzleri’

Bursa’da 13 yıldır, kaliteli eğitimi ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturan BUSMEK, ‘Sabrın İzleri’ filografi sergisi ile özel sanatın en güzel örneklerini izlenime sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Tayyare Kültür Merkezi (TKM) Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’nde açılışını gerçekleştirdiği sergide, 40’ı aşkın ürün yer aldı. Yoğun katılımın olduğu serginin açılışında konuşan Başkan Alinur Aktaş, “BUSMEK, bugüne dek yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın kendini geliştirmesi, yeni el becerileri edinmesi, sosyalleşmesi ve hatta iş bulması gibi birçok güzelliğe vesile oldu” dedi.

Başkan Aktaş, BUSMEK ile hem Bursa’da hem de Balkanlarda üretime yönelik adımlar atıldığını hatırlatarak, “Kültürel ve sosyal açıdan insanların gelişimine katkıda bulunabilmek için farklı organizasyonlar yapıyoruz. Halen 250 farklı branşta eğitimlere devam eden BUSMEK, çivi ve telin hünerli ellerde şekillendiği bir sanat olan filografiyi de bu güzel sergiyle izlenime sundu” diye konuştu.

Filografi Eğitmeni Kübra Kaya ise kursiyerlerin 1 yıllık emeğinin ürünü olan eserlerin değerine işaret etti. Açılışın ardından sergiyi gezerek, eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Aktaş, el emeği göz nuru ürünleri çok beğendiğini sözlerine ekledi. Bursalı sanatseverlerden de büyük beğeni kazanan sergi, 30 Haziran Cumartesi tarihine kadar TKM Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.