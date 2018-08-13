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13 Ağustos 2018 14:00

BUSMEK’ten üniversiteye hazırlık kursu

Orta öğretim ile ilgili yardımcı kurslar açan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde üniversiteye hazırlanan öğrencilere takviye eğitimi verecek.

BUSMEK’ten üniversiteye hazırlık kursu

13 Ağustos 2018 14:00


Büyükşehir Belediyesi’nin halka açık en önemli kurumlarından biri olan BUSMEK, ‘hayat boyu öğrenme prensiplerine bağlı eğitim anlayışıyla’ 7’den 70’e tüm insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Orta öğretime (8. sınıf-liseye hazırlık) destek kurslarını başarıyla sürdüren kurum, şimdi de üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için takviye kursları açıyor. Her yıl ortalama 2 milyon öğrencinin ter döktüğü üniversitelere giriş imtihanı, geleceğin teminatı olan gençlerin hayatlarında bir dönüm noktası haline gelmiş durumda. Öğrenciler, BUSMEK’in açtığı kurslarla geleceklerine yön verecek. Kurslar, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı için düzenlenecek.


Bursa merkezde yeni dönemde hizmet verecek olan Yeni Karaman Kurs Merkezi ile Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki kurs merkezlerinde organize edilecek eğitimlerde kullanılacak materyaller, öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. Öğrenciler, ‘eğitimler sürerken’ seviyelerinin ne durumda olduğunu takip edebilecekleri deneme sınavlarına da alınacak.


Açılacak kurslara başvurmak isteyenler, eğitimlerin verileceği kurs merkezlerine müracaat edebilecek ya da ‘busmek.bursa.bel.tr’ internet adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.




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