BUTEKOM test süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Sektörlerin vasıflı büyümesine katkı sağlayan adımlar atan BUTEKOM, otomotiv, tekstil, kompozit ve kimya başta olmak üzere firmaların Ar-Ge çalışmalarına güç katıyor. DOSAB’da 13 bin metrekarelik kompleksiyle hizmet veren BUTEKOM, bünyesindeki Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile tekstil sektörünün inovasyon odaklı büyümesine öncülük ediyor. BUTEKOM’da ayrıca İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi’nin kuruluş ve alt yapı çalışmaları da devam ediyor.

BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik farklı alanda test yapabilme kapasitesi ile dikkat çeken BUTEKOM’da Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nin yer aldığını dile getirdi. 2017 yılından bu yana merkezin test analiz ve muayene hizmetlerinden tekstil sektörünün yanı sıra farklı sektörlerden 200’den fazla firmanın faydalandığını kaydeden Burkay, merkezin sektörlerin orta ve yüksek teknolojiye geçişinde çözüm odaklı öncü çalışmalara liderlik ettiğini vurguladı.

Başkan Burkay, BUTEKOM’un 22 Mayıs 2018 itibariyle 16 adet testten TÜRKAK tarafından TS EN ISO IEC 17025 kapsamında uluslararası laboratuvar akreditasyon belgesi aldığını dile getirdi. Yeni süreçle birlikte merkezin tekstil, plastik ve kauçuk sektörlerinde akredite olduğunu kaydeden Burkay, “Merkezimizin almaya hak kazandığı akreditasyon belgesi, test süreç ve sonuçlarının uluslararası alanda güvenilir, tarafsız ve kabul gören olması anlamına geliyor. BUTEKOM laboratuvarlarının akreditasyonunun tamamlanması, analiz talep eden firma sayısında artış oluşturmasının yanı sıra iş birliği çalışmalarına da öncü oldu” dedi.

Başkan Burkay, BUTEKOM çatısı altında hayata geçirmek istedikleri İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin sektörlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını söyledi. İbrahim Burkay, ileri kompozit malzeme üreten ve kullanan sektörler için hazırlanan projenin kuruluş alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Burkay, merkezin 2019 yılı içinde kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Sektörlerin test, analiz ve muayene hizmetlerinde dışa bağımlılığını mükemmeliyet merkezleriyle azaltmayı hedeflediklerini kaydeden Burkay, “Bursa, Türkiye’nin hayallerini gerçekleştiren bir şehir. Bursa sanayisinin büyüme yolculuğunda firmalarımızın Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma önemli rol oynuyor. BTSO olarak firmalarımızın sektörlerindeki teknoloji odaklı büyümeye yönelmesi için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ve Bursa’nın ileri teknoloji üretimini artırmaya dönük projeler geliştirdiklerini kaydeden Burkay, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasındaki en önemli çıkış noktasının ileri teknoloji üretimi olduğunu kaydetti. “BTSO olarak TEKNOSAB gibi ileri teknoloji odaklı yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diyen Burkay, “Şu anda ülkemizde teknoloji üretimi ortalama sanayi 2.5 seviyesinde. Bursa’nın ortalaması ise Sanayi 3.0 ile Türkiye’nin üstünde. Fakat yeterli değil. Rotamızı yüksek teknoloji çevirmek zorundayız. En önemli yatırımlarımızdan olan mükemmeliyet merkezleri sektörlerimizin ‘teknoloji’ odaklı çalışmalarına rehberlik ediyor. Sektör temsilcilerimizi, BUTEKOM’un hizmetlerinden ve imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, merkezde BTSO’nun vizyonuyla tekstil, kauçuk, otomotiv, makine ve plastik sanayilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydetti. Şu anda BUTEKOM çatısı altında Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM), İleri Kompozit Malzemeler Araştırma Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM), Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ve Bursa Model Fabrika projelerinin yürütüldüğünü kaydetti. Özellikle Bursa Model Fabrika projesinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve UNDP iş birliği ile geliştirildiğini dile getiren Hatipoğlu, “Bu proje kapsamında Bursa’daki KOBİ’ler önce yalın üretim teknolojileri konusunda eğitilecek. Daha sonra dijitalleşme uygulaması ile sanayi 4.0’a uygun uygulamalı yetkinlik merkezleri haline dönüştürülecektir” ifadelerini kullandı.

BUTEKOM’da bugüne kadar 200’den fazla eğitim ile 7 bin kişiye 1.100 saat eğitim verildiğini dile getiren Hatipoğlu, tekstilin yanı sıra kompozit, enerji verimliliği, temiz üretim, proje yazma destek programları, yalın üretim, pazarlama, laboratuvar eğitimleri ve genel bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini de sözlerine ekledi.