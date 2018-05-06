BUTEKOM’un testleri artık dünyada geçerli

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM ile Bursa sanayisinde emek yoğun konvansiyonel ürünlerden bilgi yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçişi hızlı bir şekilde sağlamayı hedeflediklerini söyledi. BUTEKOM’un sektörlere yönelik eğitimler ve organizasyonlar düzenlemenin yanı sıra Ar-Ge projeleri ile üniversite-sanayi işbirliğine de katkı sağladığını belirten Burkay, ayrıca merkezin katma değeri yüksek ürünler geliştirdiğini ve laboratuvar hizmeti verdiğini vurguladı.

Burkay, BUTEKOM için Kalkınma Bakanlığından 7.5 milyon liralık desteğin sağlandığını, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi için de Kalkınma Bakanlığından 12 milyon liraya yakın destek alacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 6,6 milyon euroya yakın destekten faydalanmayı hedeflediklerini vurgulayan Burkay, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi (SETEK) Projesi kapsamında ise Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Fonu’ndan 6 milyon destek aldıkları bilgisini verdi.

BUTEKOM Genel Müdürü Mustafa Hatipoğlu ise, merkezde BTSO’nun vizyonuyla tekstil, kauçuk, otomotiv, makine ve plastik sanayilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydetti. Sektöre yönelik eğitimlerine 2012 yılında başlayan BUTEKOM’un bugüne kadar 200 eğitimle toplam 6 binden fazla kişiye ulaştığını ifade eden Hatipoğlu, “BUTEKOM, şimdiye kadar 80’den fazla Ar-Ge projesi gerçekleştirdi. Bu projelerin yarısını TÜBİTAK projesi oluşturuyor. TÜBİTAK projelerinin yanı sıra, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve AB destekli projeler gerçekleştiren merkez, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime geçişte firmalara rehberlik etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.