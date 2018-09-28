BUTGEM kurslarına büyük İlgi

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'in meslekî eğitim kurslarına talep yağdı. Yeni dönemde 23 farklı alanda eğitim verecek olan merkeze, 450 kişilik kontenjan için 1.350'den fazla aday kayıt yaptırdı.

BTSO, kentin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra meslekî eğitime yönelik çalışmalarına da katkı sağlamaya devam ediyor. Mutfak Akademi ve MEGİP gibi meslekî eğitim projeleriyle Türkiye'ye model olan BTSO, BUTGEM bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da iş dünyasının aradığı nitelikli personel ihtiyacına cevap veriyor. Her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM'in 2018-2019 yılı 1. eğitim dönemi 1 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen kişilere yönelik olarak iş gücü piyasasının beklentileri doğrultusunda meslekî eğitim programları tertipleyen BUTGEM, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. BUTGEM tarafından 1. eğitim dönemi kapsamında hazırlanan 23 eğitim programı için 450 kişilik kontenjan ayrılırken, kurslara 1.350'den fazla kişi kayıt yaptırdı. Yazılı sınav ve mülakatlar sonrasında kursa katılacakların belirleneceği BUTGEM'de yeni dönem ise 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren BUTGEM'de otomotiv, tekstil, muhasebe, otomasyon, bilişim, bilgisayar ve plastik sektörlerine yönelik 23 farklı eğitim programı gerçekleştirilecek. Gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek kurslara, 18-35 yaş arası, en az lise veya dengi okul mezunları katılabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen kursları başarıyla tamamlayanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da sahibi oluyor.