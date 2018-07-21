BUTGEM’de yılda 3 bin kişi meslek sahibi oluyor

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, lojistik sektörü temsilcilerinin yer aldığı 44. Meslek Komitesi üyeleri ile birlikte MESYEB ve BUTGEM’i ziyaret etti. Sektör temsilcileri, MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök’ten MESYEB ve BUTGEM’deki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO olarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının yanı sıra mesleklerin standardını yüksetmek için adımlar attıklarını kaydetti.

MESYEB’in Türkiye’deki 160’ı aşkın sınav ve belgelendirme merkezi arasında en kapasiteli kurum olduğunu vurgulayan Koçaslan, “BTSO olaak MESYEB’i ulusal alanda hizmet veren bir yapıya kavuşturduk. Kısa bir sürede sadece Bursa’da değil, Türkiye’de söz sahibi olan merkezimiz mesleklerin çıtasını yükselten bir konuma yükseldi. Ayıca DOSAB’da faaliyet gösteren BUTGEM de yılın 12 ayı sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için yoğun eğitim programını sürdürüyor. Yılda 3 bin gencimiz BUTGEM’de meslek sahibi oluyor. BTSO olarak sektörlerimizin önünü açan, nitelikli büyümesini ve istihdamını artıran adımların öncüsü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, inşaat, otomotiv, metal, enerji ve plastik sektörlerindeki 64 meslekte sınav ve belgelendirme tecrübesine sahip olan MESYEB’in asansör, tekstil ve inşaat olmak üzere 13 ayrı meslekte TÜRKAK ve MYK akreditasyon ve yetkilendirme denetim süreçlerini sürdürdüğünü ifade etti. Karakök, “Yeni mesleklerin onaylanmasıyla BTSO MESYEB’in sınav ve belgelendirme yetkisi olduğu meslek sayısı 77 olacak” diye konuştu.