BUTGEM’in yaz kurslarında sertifika heyecanı

Kurslardan 1 ayda 350’ye yakın öğrenci faydalandı.

10 yıldır düzenlenen yaz kurslarıyla geleceğin mühendislerini yetiştirme adına ilk tohumları atan BUTGEM ile çocuklar, telden araba, maket robot, genç mekanisyen, origami-kağıt sanatları ve kodlama eğitimlerinden faydalanıyor. Yaz eğitim programlarında sadece çocuklara tasarım ve teknoloji öğretilmiyor. Uzmanlar nezaretinde çocuklarda güven duygusunun artması, tasarım ve üretim bilincinin oluşması da hedefleniyor. 4 dönem halinde bir haftalık program süresince çocuklara ayrıca; kahvaltı yapmanın önemi, tertip, ferdî ve grup çalışması, tasarım şuuru, atasözleri, deyimler, iş güvenliği kuralları ve proje mantığı konularında bilgiler kazandırılıyor.

Yaz kurslarını tamamlayan öğrenciler eğitimin ardından sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı. BUTGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Ekonomik büyümenin kalitesini insan kaynağımızın niteliği belirliyor. Bu vizyonla iş dünyamızın talepleri doğrultusunda eğitim programlarını hayata geçirerek, sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

Muhsin Koçaslan, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde hizmet veren BUTGEM’de her yıl yaz döneminde öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi. Eğitimlere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Koçaslan, “Eğitimlerle, çocuklarımıza henüz yolun başında birçok yetkinlik kazandırıyoruz. Çocuklarımız, alet kullanma becerisi, malzeme bilgisi, tasarım bilinci gibi çok farklı alanlarda kendilerini geliştirebiliyorlar. Bir hafta boyunca kurslarımızda edindikleri tecrübeler, çocuklarımıza meslek hayatlarında da önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.