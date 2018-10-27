Bütün köy şehre inip eylem yaptı

Bursa'da köylerine katı atık tesisi yapılmasını istemeyen yüzlerce kadın ve çocuk, şehir merkezine inerek eylem yaptı.

Büyükorhan ilçesinin Karaağız köyüne yapılmak istenen biyokütle enerji santrali için 150 gündür santralin yapılacağı alanda gece gündüz nöbet tutan köylüler, daha önce köylerinde yaptıkları eylemi bu defa Bursa şehir merkezine taşıdı. Çocuk, kadın ve yaşlı demeden 150 kilometre uzaklıktaki köylerinden Heykel'e gelen Karaağız köylüleri ellerinde pankartlarla sloganlar atarak santral istemediklerini haykırdı. Uzun süre anıtın önünde slogan atan köylüler, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Köylüler biyokütle enerji santralinden vazgeçilene kadar eylem yapacaklarını söyledi.

Santrale karşı çıkan köylüler, “Biz Büyükorhan ilçesi Karaağız sakinleriyiz. Köyümüze biyokütle enerji santrali yapılmak isteniyor. Dedelerimiz gibi burada temiz hava içinde, sağlıklı bir şekilde hayat sürdük. Bizden sonra gelecekler de böyle bir hayat sürsün istiyoruz. Yapılmak istenen santral köyümüze 500 metre mesafede. Biyokütle enerji santralinde çöp, tıbbi atık, hayvan pisliği ve tavuk pisliği yakılarak enerji üretilecek. Yani bizim güzelim havamızı kirletecekler. Biz bu santrali köyümüzde istemiyoruz. Santralin yapılması düşünülen alan 2. derece arkeolojik sit alanı. Buraya turist santral görmeye mi gelecek?” dedi.