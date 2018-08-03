BUÜ Tıp Fakültesi eğitimde iddialı

Öğrenci adayları, hafta sonları da dahil 09.00-16.00 saatleri arasında Görükle Yerleşkesi’ndeki Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde tüm eğitim ve hizmet birimleri hakkında bilgi alıp fikir edinebilecek.

Uludağ Üniversitesi’nin en eski fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi’nin standı, gerek tanıtım ekibindeki öğrencilerin ve hekimlerinin esprili yaklaşımları gerek gelişmiş eğitim materyalleri sayesinde öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.

Eğitim Baş Koordinatörü Doç. Dr. Züleyha Alper, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ülkemizdeki tıp eğitimi veren devlet kurumları arasında oldukça iddialı olduğunu, ayrıca öğrencilik yapma açısından da avantajlı vaziyette olduğunu söyledi.

Entegre bir eğitim modeli uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Alper, bu sayede öğrencilerin hastayla karşılaşmadan önce hastaya hazırlandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz hastayla karşılaşmadan önce hastaya hazırlanıyor. Entegre eğitim yapıyoruz. Molekülden itibaren tüm insan canlısına kadar ulaştıran bir entegrasyon sistemimiz var. Önce normali öğretip sonrasında problemleri öğrencilere öğretiyoruz. Entegre eğitim modeline geçiş ile birlikte 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” (USİM) de açılarak yeni eğitim programlarında yerini almış ve böylece fakültemizin öğrencileri eğitim-öğretim konusunda çok önemli bir şans yakalamışlardır. “Klinik beceri uygulamaları”, “siber anatomi”, “siber fizyoloji”, “bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları” ve “multidisipliner teknoloji alanları” gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde 6 adet “standart hasta polikliniği” ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren “simülasyon birimi” oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde “acil servis”, “hasta gözlem odası”, “doğumhane”, “ultrasonografi”, “eğitim ambulansı” ve “body interact” gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli üstünlükleri arasında köklü bir eğitim kadrosunun olmasını, zengin bir kütüphanesinin bulunmasını ve çok büyük bir hastaneye sahip olmasını gösteren Doç. Dr. Züleyha Alper, öğrencilerin tercih yaparken bunları da göz önüne almaları gerektiğini hatırlattı.

Doç. Dr. Alper, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitimiyle, araştırmalarıyla ve hastanelerindeki sağlık hizmetleriyle referans noktası olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başarıya çifte burs

Eğitimdeki avantajlarının yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih eden başarılı öğrenciye iki ayrı burs desteği bulunuyor. YKS sonucunda bu program türünde ilk 1-500’e girenlere 9 ay boyunca 1.500 TL, 501-1000 arasındaki öğrencilere 1.000 TL, 1001-1500 arasındaki öğrencilere 500 TL burs verilecek. İlk 1500’e giren öğrenci olmaması durumunda da en yüksek puanla kayıt yaptıran ilk 5 öğrenciye 9 ay süreyle 500’er TL UÜ Tıp Fakültesi bursu verilecek.

Ayrıca Bursa’daki özel bir hastane de, BUÜ Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıran en yüksek puanlı 20 öğrenciye aylık 500 TL eğitim desteği verecek. Başarılı öğrenciler, ücretsiz yurt ve yemek imkânlarından da yararlanabiliyor.