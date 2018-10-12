BUÜ Tıp Fakültesi'nde aile ve akraba dışı kök hücre nakillerine başlandı

Çocuk Hematoloji ekibi, uygun vericisi olmayan çocuklar için aile ve akraba dışı kök hücre nakillerine de başladı.

Kan hastalıklarının tedavisinde iki yıldır toplam 35 hastaya, doku grubu uyan aile ve akrabalardan kök hücre nakli yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ekibi, ilk kez farklı bir uygulama yaptı. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, HLA doku grubu uygun vericisi olmayan çocukların da tedavisini yapabilmek maksadıyla aile ve akraba dışından ilik nakli yapmaya başladıklarını söyledi. Aile içi uygun verici bulma şansı sadece yüzde 30 iken aile dışı uygun verici bulma ihtimalinin yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Meral Güneş, böylece çocukların yaşama şansının arttığını belirtti.

Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 2014 yılından bu yana yürüttüğü Türkkök Projesi kapsamında kan örneklerini doku gruplarına göre saklıyor. Kök hücre nakline ihtiyaç duyan hasta için bilgisayar üzerinden kayıtlara bakılıyor ve dokusu uyan kişi bulunuyor. Bilgileri saklı tutulan kişiden alınan kök hücre, ihtiyaç duyan nakil merkezine gönderiliyor.

Türkiye'de de uygun verici bulunmadığı takdirde iki merkez aracılığıyla yurtdışındaki gönüllülerden uygun kök hücre varsa getirtilebiliyor.

Dileyen herkes Kızılay'a müracaat edip Türkkök grubuna bir tüp kan vererek gönüllü verici olabiliyor.