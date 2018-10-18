BUÜ'de öğrenci topluluklarından renkli gösteri

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Öğrenci Toplulukları Buluşuyor' faaliyeti renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden farklı alanlarda topluluklar kuran öğrenciler, stantlarını ziyaret edenlere üyesi oldukları topluluklar bilgi paylaşımında bulundu. Farklı gösterilerin gerçekleştirildiği organizasyonu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper de ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Eray Alper, üniversite yönetiminin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

BUÜ Mediko Sosyal Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya öğrenciler ve akademisyenler ilgi gösterdi.