BUÜ'nün hedefi 2021 yılında ilk 10 üniversite arasına girmek

sırada yer aldıklarını açıklayan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3 yıl içerisinde 7 basamak yükseldiklerini söyledi. Rektör Ulcay, hedeflerinin 2021 yılında ilk 10 devlet üniversitesi arasında yer almak olduğunu belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitelerin bilimsel bir yarış içerisine girdiğini söyledi. Her geçen gün yükselen bir ivme yakalamak zorunda olduklarının altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Öğrencilerimiz nasıl başarılı olmak için derslerine sıkı çalışıyorlarsa bizler de projeler üretmeli ve akademik başarıyı yakalamak için daha çok çalışmalıyız. Son 3 senedir Avrupa'daki üniversiteler arasında en fazla yayın yapan ülke Türkiye oldu. Bu tabii işin güzel tarafı. İlmî yayın sıralamasında ise maalesef çok aşağılarda kaldık. Yayınlarımızın kalitesini arttırmak zorundayız. Bir şeyleri yapıyormuş gibi yapmamamız gerekiyor. Hedeflerimizi doğru koymamız ve en kısa yoldan bu hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Üniversiteyi yöneten bir kişi olarak bizler planlamalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve yöneticilerimizin kendilerine gerçekçi hedefler koyarak, tüm planlamalarını buna göre yapması gerekiyor” diye konuştu.

Göreve geldikleri zaman Kalkınma Bakanlığı'na 4 yıllık bir strateji planlaması sunduklarını açıklayan Rektör Ulcay, “2015 yılında göreve başladığımız zaman URAP tarafından hazırlanan Türkiye genelisıralamaya göre 32. olarak yer alıyorduk. Bugün 25. sıraya kadar yükseldik. URAP Devlet üniversiteleri sıralamasına göre ise; 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi sonunda 26. sıradan bugün 22. sıraya yükselmiş durumdayız. Genelde 7 basamak, devlet üniversiteleri arasında ise 4 basamak yükseldik. 2 yıl içinde YÖK'ün farklı kurumlardan temsilci alarak oluşturmuş olduğu heyet tarafından 10+5 araştırma üniversitesi arasına seçildik.Toplam 3 yılda,7 sıra birden atladık. Tabii ki hedeflediğimiz sıralamalara gelebilmek bugünden yarına olacak bir iş değil. Elimizde sihirli değnek yok. Yavaş yavaş, adım adım hedeflerimize ilerliyoruz. 2021 yılına geldiğimizde inşallah hedeflerimize ulaşmış olacağız” dedi.

İlk derslerine girdiği Mimarlık Fakültesi öğrencilerine de seslenen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Sizlere bu hedeflerimizi anlatıyorum. Çünkü artık sizler de bu kurumun bir bireyi oldunuz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. O yüzden derslerine çok iyi çalışmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sizin zayıf aldığınız her zayıf not, bizlere de eksi olarak yazılacaktır. İyi aldığınız notlar da bizlere olumlu olarak geri dönecektir. Mezun olduktan sonra başarılı birer mimar olmanız da yine üniversitemize artı not olarak dönecektir. İlk günden itibaren başarılı olmaya odaklanmanız gerekiyor. Kaliteli bir akademik kadroya sahipsiniz. En iyi şekilde bu üniversiteden mezun olacaksınız ve ileride bizlerin göğsünü kabartacak çalışmalara imza atacaksınız” şeklinde konuştu.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk de ilk ders heyecanı yaşana öğrencilere hoş geldiniz diyerek, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini temennisinde bulundu.

Törene katılan mezunlar da yeni öğrencilere kendi deneyimlerini aktardılar. Törenin sonunda fakülteye katkılarından dolayı mezunlara teşekkür belgesi takdim edildi.