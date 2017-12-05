‘Büyük buluşma ormanı’

Buluşma için açılan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına 8 bin 240 TL bağış yapıldı ve 824 fidan dikilmesi sağlandı. Fidan dikim kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet sebebiyle teşekkür etti.

Başkan Aktaş’ın bir ilk olarak gerçekleştirdiği toplu ziyaret kabul programı aynı zamanda daha yeşil Bursa için de önemli bir adım oldu. Başkan Aktaş, buluşma öncesi yaptığı açıklamada, programa katılacak kurum ve kuruluşlardan çelenk ve çiçek göndermemelerini, bunun yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına yapacakları bağışlarla kendi adlarına birer fidan dikilmesini istemişti. Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, Başkan Aktaş’ı ziyaretinde, büyük buluşma için fidan dikim kampanyas hakkında bilgiler verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hizmet alanı kapsamındaki bir ormana 10 TL karşılığında 1 adet fidan dikmek isteyen Bursalılar bugüne kadar toplam 8 bin 240 TL bağış yaptı. 824 fidanın toprakla buluşması sağlanırken, Başkan Aktaş, kampanyaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, kampanyanın devam ettiğini açıkladı. Kampanyaya katılıp, kendi adlarına fidan diktirmek isteyen vatandaşlar bağışlarını TC Ziraat Bankası Garajlar Şubesi’nin TR72 0001 0006 8647 0299 6850 01 İBAN numaralı Özel Bütçe Muhasebe Birimi hesabına “büyükşehir fidan bedeli” açıklamasıyla havale yapabilecekleri gibi, bankaya elden de yatırabilecekler.

Ziyaretin sonunda Orman Bölge Müdürü Arif Can, fidan dikim sertifikasını Başkan Aktaş’a teslim etti.