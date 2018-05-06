Büyük göğüsler sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor

Dr. Mustafa Hasdemir, meme büyüklüğünün hastalarda ciddi şikayetlere sebep olabileceğini söyledi.

Göğüs küçültme veya meme küçültme ameliyatlarının normalden büyük ve sarkmış olan göğsü normal boyut ve dikliğine kavuşturmak için yapılan ameliyatlar olduğunu söyleyen Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "İri memeler sırt, boyun ve bel ağrılarına neden olabilir. Vücut posturunda bozukluğa yol açabilir. Ayrıca sütyen askısı yerinde basıya bağlı yaralar oluşabilir. Uyku sırasında meme ağırlığına bağlı nefes darlığı ve yorgun uyanma hali görülebilir. Özellikle yaz aylarında meme altında pişikler, yaralar, mantar enfeksiyonları gelişebilir ve kötü kokulara sebebiyet verebilir. Kadının fiziki açıdan rahat edememesi, fiziksel aktivite kısıtlılığı yaşaması, kıyafet seçiminde yaşadığı problemler ciddi bir öz güven kaybına, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir" dedi.

Meme küçültme ameliyatı düşünen hastaların plastik cerraha başvurması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "İlk muayenede yaşınız, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacağınız, ek hastalıklarınız ve beklentileriniz değerlendirilir. Memelerinizin mevcut büyüklüğü, şekli, derinizin durumu muayene edilir. Memenin ne kadar küçültüleceği, memenin mevcut büyüklüğü, hastanın beden yapısı değerlendirilerek hastayla birlikte karar verilir. Hastaya ameliyat süreci, yapılacak işlemler, ameliyat süresi, karşılaşılabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi verilir. Meme küçültme ameliyatları 18 yaşından büyüklere ve emzirme sonrası 6. ayı tamamlayanlara yapılır. Ameliyat öncesi kan tahlilleri ve memenin radyolojik incelemeleri yapılır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve benzeri hastalıklar varsa kontrol altına alınmasına yönelik konsültasyonlar istenir. Sigara kullananlarda 2 hafta önce sigaranın bırakılması, kan sulandırıcı kullananlarda 1 hafta önce ilacın kesilmesi istenir" diye konuştu.

Estetik meme küçültme ameliyatında meme çizimi ameliyat günü yapıldığını belirten Hasdemir, "Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürer. Memenin mevcut büyüklüğüne göre I harfi, J harfi veya ters T harfi şeklinde iz kalabilir. Bu izler memenin altında kamufle edildiği için uzun vadede hastayı rahatsız etmez. Ameliyatta gerekirse dren konur ve memeyi stabilize edici sütyen korse takılır. Ameliyattan sonra hasta hafif oturur pozisyonda yatar. 4 saat sonra beslenebilir ve genellikle aynı günün akşamı destekle yürüyebilir. Ameliyat sonrası rahat geçer. Genellikle 1 gün sonra drenler çekilir. Pansumanları yapılarak hasta taburcu edilir" şeklinde konuştu.