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07 Haziran 2018 15:42

Büyükataman Devlet Bahçeli’nin karnesini yayınladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türk milletinin Devlet Bahçeliye yazdığı karneyi yayınladı.

Büyükataman Devlet Bahçeli’nin karnesini yayınladı

07 Haziran 2018 15:42


İsmet Büyükataman’ın Twetter hesabından paylaştığı Devlet Bahçeli adına yazılmış karnede ileri seviyede vatan sevgisi, zor zamanlarda milli duruş, milli iradeye saygı, terör ve terörizmle üst düzey mücadele, milletin güvenini kazanma, siyasi öngörü becerileri, ülke gündemi ve politikalarını belirleme siyasette ilkeli tutum, kriz yönetimde siyasi sorumluluk alma, dış güçlerin hesaplarını bozma derslerinden 100 puanın verildiği görüldü. Karnede öğretmen görüşünde de şu cümleler yer alıyor. Türk milletinin ve ülkemizin zor zamanlarında yazdığın reçetelerle Hızır gibi yetişiyorsun. Milletine kasteden düşmanların en büyük korkusu sensin varlığın dosta güven vermekte, düşmana korku salmakta. Ülkenin geleceğine dair öngörülerin sayesinde ülkemizde gözü olan hainler daima kaybetmekte Allah seni bu milletin başından eksik etmesin. İnanıyorum ki bu emeklerinin karşılığını sevdalısı olduğun yüce Türk milleti 24 Haziran seçimlerinde ödeyecektir notları yer aldı.




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