Büyükataman meşalelerle karşılandı

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Büyükataman burada meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar Büyükataman’a büyük ilgi ve alaka gösterdi. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden Büyükataman, “Yeni bir sistemi bütün kurum ve kurallarıyla Allah nasip ederse 24 Haziran’da hayata geçireceğiz. Bu seçimler Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar gelişmeler bölgemizde yaşanan olağan üstü sıcak hadiseler dikkate alındığında Türkiye adına hayati bir seçim halini aldı. Bu seçimlerde Türkiye ya huzuru ya güveni ve ya siyasi istikrarı muhafaza ve devam ettirmek noktasında irade ortaya koyacak, ya da Allah korusun avucunu ovuşturan Türkiye’de kaostan kargaşadan krizden nemalanan çevrelere yol vereceğiz. Biz milletimizin sağduyusuna ve ferasetine hep güvendik. Yürekten inanıyorum ki 24 Haziran’da da Türkiye’yi ayağa kaldıracak. Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına imkan sağlayacak. Her türlü vesayet odağının işine son verecek bir iradeyle ilk turda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kahir ekseriyette yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devletinde irade sahibi olabilecek bir emaneti onlara tevdi edeceğiz. Cumhur ittifakı Türkiye’nin geleceği adına son derece önemli MHP olarak her türlü siyasi mülahazayı bir tarafa bırakarak 15 Temmuz’da yaşamış olduğumuz kalkışmayı dikkate aldığımızda siyaset kurumunu değişen ve gelişen bu şartlar nedeniyle önceliklerini gözden geçirmesi değişen ve gelişen bu şartlar karşısında yeniden vaziyet alması zorunluluğu nedeniyle AK Partiyle Türkiye’nin içinde bulunduğu nazik durumdan kurtulması her alanda Türkiye’nin kuşatılmaya çalışılması karşısında bu kuşatmayı yarmak adına müşterek irade koymasıyla bugünlere kadar geldik. Cumhur ittifakını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini birlikte oluşturduk. Biz MHP olarak 15 Temmuz’dan bugüne Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu sorunların halli hususunda AK Parti’yle birlikte hareket ediyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedik. Türkiye tarihin hiçbir döneminde görülmeyen ölçüde bir kuşatmayla karşı karşıya bulunuyor. Bu kuşatmayı yarmak zorundayız. Türkiye varsa biz varız” şeklinde konuştu.