Büyükataman’dan Başkan Kurtulan’a ziyaret

24 Haziran Seçimleri kapsamında Mustafakemalpaşa’ya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Adak, MHP Başkanı Nebih Algan ve MHP’li belediye meclis üyelerinin eşliğinde Başkan Sadi Kurtulan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Sadi Kurtulan,

Mustafakemalpaşa’da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında MHP heyetine bilgiler verdi.

Tarım ve hayvancılıkla gelişen, doluluk oranı %70’lere varan çevre dostu OSB’si ile Mustafakemalpaşa’nın Bursa’nın hizmet alanı en büyük bölgesi olduğunu söyleyen Başkan Kurtulan, kenti yeni yatırımlarla taçlandırmak için güçlü bir birliktelik sergilediklerini kaydetti.

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Kurtulan, Cumhur İttifakı’nın bir millet dayanışması olduğuna dikkat çekerek; “ Ülkemizin hem içerde hem de dışarda öneminin anlaşılmasının gerektiği bir seçim yaşıyoruz. 24 Haziran, bir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin dışında milli birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin gücünü dünyaya göstereceğimiz bir süreç olacak. Bu konuda ‘Cumhur İttifakı’nın yerel dinamikleri olarak çok duyarlı davranıyoruz. Bu nezaket ve hassasiyet bizler için her anlamda büyük bir kazanç ” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ise 24 Haziran’ı ‘Türkiye’nin kader seçimi’ olarak niteleyerek, ülkenin ayağındaki prangalardan kurtulması ve ‘lider ülke’ olmasının önünü açma hedefiyle ‘Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini söyledi.

Bu süreçte 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bir milat olduğunun altını çizen Büyükataman;

“ 24 Haziran, ülkemiz için hayati kararların alındığı bir seçim olacak. Bu seçimleri, bundan öncekilerden farklı kılan en önemli yanı, yeni bir sistem değişikliği hayat bulmuş olacak. 16 Nisan’da milletimizin büyük çoğunluğunun onay vermiş olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran’da bütün kurum ve kurallarıyla uygulamaya başlanacak. Türkiye, inanıyoruz ki prangalardan kurtulacak ve şaha kalkacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemiz, ‘lider ülke’ hedefine bu sistem sayesinde ulaşmış olacak. Aziz milletimiz rahat olsun, bu sistem Türkiye’nin hayrınadır. Türkiye’nin huzurunu, güvenliğini, siyasi istikrarını pekiştirecek olan, üzerinde iyi çalışılmış olan bir sistemdir. Biz, inandığımız değerler uğruna Cumhur İttifakı’na olan desteğimizi hiçbir tereddüde sebebiyet vermeyecek netlikte ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alan şer odaklarının bu ittifak karşısında almış olduğu vaziyet bile aslında atılan adımın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin üzerine hesap yapan kim olursa olsun 24 Haziran’da aziz milletimiz feraseti ve sağduyusuyla tüm bu oyunları boşa çıkartacaktır. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Nazik ev sahipliğinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Sadi Kurtulan, ziyaret anısına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman’a ebru tablosu hediye etti.