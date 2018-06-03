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03 Haziran 2018 14:28

Büyükbalıklı halkı iftarı birlikte yaptı

Nilüfer Belediyesi’nin Büyükbalıklı’da düzenlediği iftar, mahalle halkını aynı sofrada buluşturdu.

Büyükbalıklı halkı iftarı birlikte yaptı

03 Haziran 2018 14:28

İftara Başkan Mustafa Bozbey de ailesi ile katıldı.


Nilüfer Belediyesi’nin iftar sofraları vatandaşlara birlikte oruç açma mutluluğu yaşatıyor. Büyükbalıklı Mahallesi’nde düzenlenen iftara Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ve oğulları Meriç ile birlikte katıldı. Başkan Bozbey, iftar öncesi masaları gezerek mahalle halkıyla sohbet etti. Herkese hayırlı ramazanlar dileyen Bozbey, iftara katıldıkları için de teşekkür etti.


Ezanın okunmasıyla da dualar edildi ve hep birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası mahallede düzenlenen masal dinletisi ve Hacivat-Karagöz gösterisi de çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı Ramazan Sokağı da, her akşam farklı kültürlerin eğlencelerine ev sahipliği yapıyor. Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği’nin etkinliğinde Kürsübaşı ekibi verdiği konserle hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye katılanlar gönüllerince eğlendi.




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