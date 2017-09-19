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19 Eylül 2017 09:27

Büyükbaş hayvan dolandırıcısı yakalandı

Bursa’da bir çiftçinin büyükbaş hayvanını para vermeden sahip olmak isteyen dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Büyükbaş hayvan dolandırıcısı yakalandı

19 Eylül 2017 09:27


Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesinde çiftçilik yapan Y.A. yetiştirdiği büyükbaşı satın almak için gelen bir şahısla 8 bin liraya anlaştı. Anlaşma sonucu büyükbaş hayvanı kamyonete yükleyen Y.K., daha sonra para vereceğini söyledi. Y.K.’nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Y.A., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.


Plaka tanıma sisteminden takip edilen kamyonet Bursa il merkezinde yakalandı. Y.K. isimli şahsın daha önceden de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.


Kamyonetin içerisinde bulunan büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.




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