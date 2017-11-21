Büyükelçi kardeş ülke Azerbaycan’ı anlattı

Büyükelçi Hazar İbrahim, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Azerbaycan’ın Bölgesel Diplomasisi’ konulu panele katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği üzerine kitaplar dolusu cümlelerin kurulabileceğini söyledi. İki ülkenin ortak tarih, ortak medeniyet ve ortak kültürü bulunduğuna işaret eden Mehmet Yüce, “Haydar Aliyev’in dediği gibi bir millet ve iki devletiz. Bu zor ve sıkıntılı coğrafyada birbirine sırtını dayayan iki devletiz. Aramızdaki ilişki, kader birliği ilişkisidir. Uluslararası ilişkilerde çıkar ilişkileri söz konusudur. Ancak bu iki ülkenin kardeşlik ilişkisi vardır. Her anlamda ciddi bir birlikteliği olan devletlere sahibiz. Türkiye ve Azerbaycan olarak sıkıntı çektiğimiz konu diasporadır. İki ülke birlikte asrın projesi diyebileceğimiz çok önemli projeler gerçekleştirdiler. Bundan sonra da çok büyük önem taşıyan projelere birlikte imza atmaya devam edeceklerdir” dedi.

“Kendimi öz memleketimde hissediyorum”

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, “Benim diğer büyükelçilerden ayrı bir özelliğim var. Ben kendimi öz memleketimde gibi hissediyorum. Bir ay önce buraya geldiğimde beni ilk Kanada büyükelçisi aradı. Bana nasıl gittiğini sordu. Henüz bir ay içerisinde cumhurbaşkanım geldi, bakanlarım geldi. Yani benim işim aslında çok kolay. Ancak bir anlamda da çok zor. Bir binayı inşa ettiğinizde onu ayakta tutması da zordur. İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Azerbaycan’ın bölgesel diplomasisi konusunda da bilgiler veren Hazar İbrahim, ülkenin farklı tehdit ve avantajlara sahip olduğunu aktardı. Azerbaycan’ın coğrafi mevkii ve komşu ülkeleriyle ilişkilerini anlatan İbrahim, “Bizim bir numaralı konumuz Azerbaycan’ın bağımsızlığını devam ettirmektir. Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerimizi korumaya çalışıyoruz. Bunu her anlamda çalışarak ve ülkemizi kalkındırarak yapıyoruz. Tabii ki diplomasi yolu ile bu sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Ancak bizim askeri ve ekonomik gücümüz olmasa bu diplomasi dili de pek işe yaramaz” şeklinde konuştu.

Ülkenin gelişimi için yeni politikalar belirlemeye ve farklı başlıkları ön plana almaya başladıklarını açıklayan Büyükelçi İbrahim; “Yeni dönemde Azerbaycan’ın gelişimi için ziraat, turizm, eğitim ve teknolojik yatırımları ön plana çıkaracağız. Meselâ turizm sektöründe geçtiğimiz yıl 100 milyon doların üzerinde bir geliş sağladık. Bunun için de farklı konularda kolaylıklar getirdik. Başka bir örnek olarak teknoloji transfer ofislerini kurmaya başladık. Dünyanın en büyük teknoparkını ülkemizde inşa ediyoruz. Ayrıca eğitim alanında da yeni yatırımlarımız oldu. Petrol dışında ülkemizi büyütecek ve ekonomimizi güçlendirecek yatırımlara ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Büyükelçi Hazar İbrahim’in konuşmasının ardından panelde emeği geçenlere plaket takdim edildi.