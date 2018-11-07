Büyükelçiden Kent Konseyi'ne veda ziyareti

Türkiye'deki görev süresi dolan Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Wardana, Bursa Kent Konseyi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Endonezya Büyükelçisi Wardana, veda ziyaretleri kapsamında Bursa Kent Konseyi'ni ziyaret etti. Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile yürütme kurulu üyelerinin karşıladığı büyükelçi, Bursa'yı çok sevdiğini söyledi. Bursa'ya daha önce 5 defa geldiğini söyleyen Büyükelçi Wardana, “Endonezyalılar Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok seviyor. Endonezya'da hac sırası zor geldiği için umreye gitmeyi tercih eden milyonlarca insan var. Umreye gidenlerin bir kısmı da dönüşte 1 hafta kadar Türkiye'ye uğruyor, özellikle Bursa ve İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Bursa'da Koza Han Endonezyalıların favorisi. Endonezya'da Türkiye'yi ziyaret edip geri dönenlerden mutlaka ipek kumaş hediye istenir” dedi. Geçtiğimiz Kasım ayında Bursa Kent Konseyi ile güzel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini ve ‘Harika Endonezya' isimli programa yüzlerce Bursalının akın ettiğini hatırlatan Wardana, emeği geçen herkese tekrar teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Endonezya ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin iyi derecede olduğunu söyleyen Toprak, “Büyükelçimiz tecrübeli bir devlet adamı. Daha önce çeşitli vesilelerle kendisini Bursa Kent Konseyi'nde ağırlamıştık. Bugünde veda ziyareti için aramızdalar. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, ziyaretin sonunda Wardana'ya Hacivat ve Karagöz figürlerinin yer aldığı ipek işi tablo hediye etti.