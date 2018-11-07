Büyükelçiler öğrencilerle buluştu

BUÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘Büyükelçiler Zirvesi'ne katılmak için üniversiteye gelen Sri Lanka, Litvanya ve Uganda büyükelçileri ülkelerinin tanıtımlarını yaptılar. Rektörlük A Salonu'nda düzenlenen faaliyete BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, üniversite yöneticileri, büyükelçiler ve öğrenciler katıldı.

Organizasyonda ilk konuşmayı Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mahideen Amza yaptı. Öğrencilere slayt eşliğinde ülkesini anlatan Büyükelçi Amza, iki ülkenin dostluk içerisinde daha fazla işbirliği yapmaları için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ise konuşmasında tüm öğrencileri Litvanya'yı ziyaret etmeye davet etti. Uganda Büyükelçisi Stephen Mabiru da Türkiye ile kendi ülkesinin ilişkilerinin çok daha iyi hale getirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Büyükelçiler, programın sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız programda yaptığı konuşmasında büyükelçileri Bursa'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise zirveyi başarı ile düzenledikleri için Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencilerini tebrik etti. Katılımlarından dolayı bütün büyükelçilere teşekkürlerini sunan Rektör Yusuf Ulcay, misafirlerini makamda ağırlayarak ülkeler arasındaki eğitim işbirliği fırsatlarını görüştü.