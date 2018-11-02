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Büyükorhan Devlet Hastanesi gün sayıyor

Büyükorhan’da 2018 Mayıs ayında inşaatına başlanan yeni Büyükorhan Devlet Hastanesinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

Büyükorhan'da 2018 Mayıs ayında inşaatına başlanan yeni Büyükorhan Devlet Hastanesinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayında ihale edilerek, Mayıs ayında Büyükorhan'da temeli atılıp inşaatına başlanan yeni Devlet Hastanesi binasının inşaatı sürüyor. Büyükorhan'da hastane olarak kullanılan mevcut binanın yetersiz kalması nedeniyle mayıs ayında inşaatına başlanan 10 yataklı yeni devlet hastanesinin kaba inşaatının tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi. Yeni Devlet Hastanesi binası zemin artı 3 kat olarak 4 bin 798 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Kaba inşaatında tamamlanma aşamasına gelinerek diğer işleri devam eden Devlet Hastanesinin, yıl sonuna kadar tamamen bitirilerek hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.


Büyükorhan'da 1990'lı yıllarda sağlık ocağı olarak inşa edilen ve 2000'li yılların başında tadilat yapılarak Devlet Hastanesi'ne dönüştürülen mevcut binanın, günümüz şartlarında yetersiz kalması nedeniyle 2015 yılında Büyükorhan'a yeni bir hastane yapılmasına karar verilmişti.

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