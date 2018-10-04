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Büyükorhan Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı

Büyükorhan İlçe Müftülüğü, vatandaşlarında isteği doğrultusunda ilçe merkezindeki Orhan-ı Kebir Cami’nin altına taşındı.

Büyükorhan İlçe Müftülüğü, vatandaşlarında isteği doğrultusunda ilçe merkezindeki Orhan-ı Kebir Cami'nin altına taşındı.


Vatandaşlara Orhan-ı Kebir Cami'nin altında hizmet vermeye başladıklarını belirten Büyükorhan Müftüsü Ramazan Özgün Türkmen, "Eski binamız ilçenin dışında olduğu için vatandaşlardan tepki alıyorduk. Artık yeni hizmet binamız ilçenin merkezinde. Yeni hizmet binamızda daha kaliteli, hızlı ve sağlıklı din hizmeti sunabileceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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