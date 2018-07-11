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11 Temmuz 2018 17:43

Büyükorhan’a Bursalı kaymakam

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine yeni kaymakam tayin edildi.

Büyükorhan’a Bursalı kaymakam

11 Temmuz 2018 17:43


Kaymakam Mehmet Faruk Saygın yeni görevine başladı. Saygın 1993 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve örtaöğrenimini Bursa’da tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. 2017 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanmasının ardından 2018 yılında Bursa kaymakam adayı olarak mülkî idare amirliği mesleğine başladı.


İl merkez stajını Bursa Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Ezine’de tamamlayan Saygın, Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevinin ardından 29.06.2018 tarihli bakanlık oluru ile Büyükorhan Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.




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