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02 Mayıs 2018 19:53

Büyükorhan’da Çocuk Şenliğine Büyük İlgi

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) Mutlu Çocuk Festivali düzenledi.

Büyükorhan’da Çocuk Şenliğine Büyük İlgi

02 Mayıs 2018 19:53


Büyükorhan Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen festivale çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Festivalde çocuklara hediyeler dağıtıldı, yüzleri boyandı. Palyaçolarla dans eden çocuklar, düzenlenen oyunlarda yarıştı. Festivale katılan çocuklardan 6 yaşındaki Ahmet Durak, çok mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi."Burada oyunlar oynadık yemek yedik. Bütün çocukların gününü kutlarım. Burada değişik bilgiler öğrendik, eğlendik." diyen Durak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Etkinliğe katılan çocukların mutluluğundan duydukları memnuniyeti dile getiren BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "Bu etkinlikteki amacımız çocukları mutlu etmek. Beraber oyunlar oynadık, yedik, içtik ve halaylar çektik. Çocuklarla güzel vakit geçirdik. Çocukları elimizden geldiğince mutlu etmeye çalıştık" diye konuştu.


Bu festivali her yıl düzenlemek istediklerini belirten Seyrek, bu etkinliklerle çocuklara her açıdan katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı. Milli ve manevi duygularını, milli kültürlerini yaşabilecekleri bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Etkinlikte bize maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.




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