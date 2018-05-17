Büyükorhan’da okuma yazma belge dağıtım töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ve Büyükorhan’da da yürütülen 1’inci kademe okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yetişkinlere yönelik kurslar tamamlandı. Kursları başarıyla tamamlayan 35 kursiyere düzenlenen törende okur yazarlık belgeleri Kaymakam Kutsal Baytak, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas ve Halk Eğitim Müdürü Engin Bayer tarafından verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığında düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Kutsal Baytak, okuma yazmanın insanlar için en temel ihtiyaç ve hak olduğunu söyledi. Her vatandaşın okuryazarlık bilgi ve becerisine sahip olması gerektiğini özellikle kurslara katılan yaşlıların büyük bir gayret ve hevesle okuma yazmayı öğrendiğinin altını çizen Baytak, "Birinci kademeyi tamamladıktan sonra ikinci kademeye de devam edeceğiz. Okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu kursumuzu tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Azimli olarak kursa katıldılar ve okuryazar belgelerini almaya hak kazandılar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere okuryazarlık belgeleri verildi.