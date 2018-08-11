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11 Ağustos 2018 16:11

Büyükorhan’da tanker eve daldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde akaryakıt tankeri eve daldı.

Büyükorhan’da tanker eve daldı

11 Ağustos 2018 16:11


Bülent G. (42) idaresindeki 34 BK 2262 plakalı akaryakıt tankeri, Örencik köyü yakınındaki mermer ocağına giderken, yanlışlıkla köyün içine girdi. Sadece otomobillerin girebildiği dar yolda tanker kontrolden çıkıp eve daldı. Tanker yan yatarken, evde büyük hasar meydana geldi. Neye uğradıklarını şaşıran ev sahipleri korkuyla dışarı fırladı.


Ev sahibi Necati O. (57), durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Bülent G. hafif yaralı olarak Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ev büyük hasar gördü. Hane sakinlerinin kaza anında diğer odada olması faciayı önledi.




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