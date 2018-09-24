İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükorhan'da toplu balık ölümleri korkuttu

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde barajda toplu balık ölümleri yaşandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde barajda toplu balık ölümleri yaşandı.


Büyükorhan barajında çok sayıda balığın ölüp kıyıya vurduğu görüldü. Onlarca balığın dün akşam saatlerinden itibaren ölerek su yüzüne ve kıyıya vurmaya başladığını belirten vatandaşlar, bunun sebebinin araştırılmasını istedi. Vatandaşlar, suyun hızla azalması ve kirlenmesinden dolayı balıkların öldüğünü ileri sürüyor.


Balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını isteyen olta balıkçısı Murat Kalı (27), "Yaklaşık 3 gündür barajda toplu balık ölümleri meydana geliyor. Bu durum bizleri tedirgin ediyor. Bu barajdan tarım alanları da sulanıyor. Barajda suyun azalması neticesinde balıkların oksijensiz kaldığını düşünüyoruz. Ama asıl sebebin ne olduğu yapılan tahlillerden sonra netleşecek. Yetkililere durumu bildirdim. Numune almak için geleceklerini söylediler. En kısa zamanda toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.