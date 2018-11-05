Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin yeni kaymakamı Yavuz Arslan göreve başladı.

Yaklaşık 2 yıla yakındır vekil kaymakamlar tarafından yönetilen Büyükorhan ilçesine asil kaymakam tayin edilmesi memnuniyetle karşılandı. Büyükorhan'ın güzel ve şirin bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Yavus Arslan, İnşallah birlikte güzel hizmetlere vesile oluruz. Büyükorhanlı hemşehrilerimizin huzuru, refahı önemli. Onlarla birlikte bizden önceki arkadaşlarımızın devrettiği görevi daha da ileri götürmek ilk önceliğimiz olacak” dedi.