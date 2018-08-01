Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:31

Büyükorhanlı öğrenciler Avrupa yolcusu

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği Projesi “Erasmus” kapsamında staj eğitimi için yurt dışına gidiyor.

Büyükorhanlı öğrenciler Avrupa yolcusu

01 Ağustos 2018 16:31


Öğrenciler, gidecekleri ülkelerde hem gezecekler hem de alanları ile ilgili kurumlarda staj yapacaklar. Toplam 14 öğrenci ve 2 öğretmen yurt dışına gidecek. Yeni eğitim öğretim yılında yürürlülüğe girecek proje 3 hafta sürecek. Bu proje için öğrenci seçimi okul yönetimi tarafından diğer öğretmenlerin de görüşleri doğrultusunda yapıblacak.


Okul Müdürü Serkan Türkmen, ”Öğrencilerimizin 3 hafta boyunca yurt dışında alanları üzerine staj görecek olmaları beni son derece mutlu ediyor. Daha önceki yıllarda 3 Almanya, 1 Prag ve 1 Viyana olmak üzere 3 projeden yararlanmıştık. Şimdi tekrar başka öğrencilerimiz Romanya ve Avusturya’yı hem gezecek, hem de alanları üzerinde staj görecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç