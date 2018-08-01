Büyükorhanlı öğrenciler Avrupa yolcusu

Öğrenciler, gidecekleri ülkelerde hem gezecekler hem de alanları ile ilgili kurumlarda staj yapacaklar. Toplam 14 öğrenci ve 2 öğretmen yurt dışına gidecek. Yeni eğitim öğretim yılında yürürlülüğe girecek proje 3 hafta sürecek. Bu proje için öğrenci seçimi okul yönetimi tarafından diğer öğretmenlerin de görüşleri doğrultusunda yapıblacak.

Okul Müdürü Serkan Türkmen, ”Öğrencilerimizin 3 hafta boyunca yurt dışında alanları üzerine staj görecek olmaları beni son derece mutlu ediyor. Daha önceki yıllarda 3 Almanya, 1 Prag ve 1 Viyana olmak üzere 3 projeden yararlanmıştık. Şimdi tekrar başka öğrencilerimiz Romanya ve Avusturya’yı hem gezecek, hem de alanları üzerinde staj görecekler” dedi.