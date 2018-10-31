Büyükorhanlı öğrenciler Avrupa'da staj yapacak

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa'da staj yapacak.

Erasmus projesi dahilinde metal teknolojileri alanında okumakta olan 14 öğrenci ve 2 refaketçi Avrupa'ya gidecek. Ulusal Ajans tarafından okula projenin yürütülmesi için 25 bin 470 avro bütçe aktarılacak. Bu bütçeyle 2018-2019 eğitim öğretim yılı içinde 2 hafta süreyle 7 öğrenci 1 refaketçi ile Avusturya'ya, 7 öğrenci 1 refaketçi ile Romanya'ya giderek, ülkemizde hızla yaygınlaşan çelik konstrüksiyon bina ve yapılarda kaynak işlemlerinin yapılması konularında staj yapacak.

Okul Müdürü Abdullah Ateş hazırlık çalışmaları tamamlanan projenin büyük önem taşıdığını söyleyerek, “Öğrencilerimiz, çelik konstrüksiyon yapılarda kullanılan kaynak yöntemleri uygulamalarında sektörün talep ettiği kalifiye meslek elemanları yetiştirmek için Avrupa'da ev sahibi kurumların bilgi, beceri ve teknolojilerinden faydalanacak. Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans) yürütülen gençlik programı kapsamında yürütülüyor" dedi.