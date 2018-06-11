Büyükorhan’lılar BÜGED iftarında buluştu

Kuran tilaveti, fasıl ve ilahi dinletisinin yer aldığı programa ilçe halkı yoğun bir katılım gösterdi.

Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek yaptığı konuşmada,” BÜGED’in çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini birçok etkinlik kapsamında olduğu gibi bu iftar davetininde geleneksel hale getireleceğini belirtti.

BÜGED olarak birlik ve beraberliği sağlama temelli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Emrah Seyrek, iftar davetine gösterilen ilgi ve katılımın bu amacın bir çıktısı olduğunun altını çizdi. Seyrek katılım gösteren ilçe halkına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.