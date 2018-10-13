Büyükşehir 2'de 2 yaptı

TVF Erkekler Birinci Lig'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş'ı 23-25/ 25-20/ 25-20/ 22-25/ 15-10 setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu sezon hedeflerini Efeler Ligi'ne yükselmek olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar 3-2 kazanmayı bildi.

Maçın ilk setinde oldukça iyi oyun ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste bulduğu sayıların ardından teknik molaya 12-4 önde girdi. Teknik molanın ardından hücumda istediği etkinliği bulamayan Bursa ekibi, savunmada da hatalar yapınca, konuk ekip sette 16-16 ile eşitliği buldu. Bursa ekibinin Dominikli oyuncusu Caceres'in hücumdaki çabaları skora yansımadı ve ilk set Beşiktaş'ın 25-23 üstünlüğü ile geçildi. (0-1)

İkinci sete iyi başlayan taraf yine Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Tolga ve Metodi ile hücumda etkili olan yeşil-beyazlılar, setin son bölümlerinde Esat'ın servisleriyle farkı 5 sayıya çıkardı ve seti 25-20 önde tamamlayarak skoru eşitledi. (1-1) Üçüncü sette Caceres'in etkili oyunuyla seri sayılar elde eden Bursa ekibi setin son bölümlerinde defans hataları yapsa da bu seti de 25-20 önde tamamladı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette geriye düşmesine rağmen sette 22-22 ile eşitliği yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibi Beşiktaş'ı molaya zorladı. Molanın ardından file üstü hakimiyetini Beşiktaş'a kaptıran yeşil-beyazlılar seti 25-22 geride tamamladı ve maç tie-break setine taşındı (2-2). Kazanın belirlendiği maçın son setinde Bursa ekibi, Beşiktaş'a şans tanımadı ve set, 15-10 önde tamamlayarak 2 puanın sahibi oldu.

Alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli antrenörü Bahadır Aksoy, Beşiktaş gibi ciddi bir takıma karşı galip geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Skor ne olursa olsun kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, “Hem Beşiktaş hem de biz yeni oluşan bir takımız. Bundan dolayı setler içinde hatalar yaptık. Caceres'de artık aramıza katıldı. Maç içinde onun da adaptasyonu sağladık. Hatalar olsa da izlemeye gelenler için keyifli bir maçtı. Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda kazanmak durumundayız. Beşiktaş önemli bir rakipti. Bugün 3-2 de olsa kazandık. Daha da iyi olacağız. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden ve galibiyetten dolayı kutluyorum. Salı günü Bigadiç Belediye ile oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanıp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu üçüncü hafta maçında Balıkesir deplasmanında Bigadiç Belediye'nin konuğu olacak. Maç 16 Ekim Salı günü saat 14:00'e başlayacak.