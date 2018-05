Büyükşehir amatör sporun yanında

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaretinde önce tesislerde eğitim gören genç sporcularla buluştu. Kendisine yapılan çiçek takdiminin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alinur Aktaş, spor ve hayata dair nasihatlerde bulundu. Hobilerin gençleri derslerinden uzaklaştırmaması gerektiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insanın sporla birlikte disiplinli ve takım olmayı öğrendiğini belirtti. Bu noktada görevin iyi yapılması halinde başarının kendiliğinden geleceğini ifade eden Başkan Aktaş, futbol oynarken derslerin ihmal edilmemesini istedi. Başkan Aktaş, daha sonra genç sporcularla karşılıklı penaltı atışı yaptı.

Daha sonra kulüp yönetimiyle bir araya gelen Başkan Aktaş, takımın durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kulübün mevcut başkanı Yücel Can ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Onursal Başkan Orhan Sarsıcı ve Kurucu Başkan Cevdet Yıldız’ın da hazır bulunduğu ortamda konuşan Başkan Aktaş, Bursa’yı değerli kılan özelliklerinden birisinin de kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu ifade etti. Şehirde çok sayıda kulübün hizmet verdiğini, her kurumun ayrı değerinin bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, bazı kulüplerin işini daha kurumsal yaptığını, gençlere daha fazla emek verdiğini dile getirdi. Yavuzselim Spor Kulübü’nün de kurumsallaşmayı başaran takımlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "İnanıyorum ki destek ve katkılarla daha güzel işlere imza atacaklardır. 14 yıllık belediye başkanlığı dönemimde amatör spor kulüpleriyle çalıştım. Yeter ki bu alandaki arkadaşlar yapmaları gerektiği gibi hareket etsin. Çocuklarımıza ve gençlere yönelik olumlu işler ortaya koysunlar. Güzel işlerin orta çıktığını gördük. Yavuzselim, bu zamana kadar birçok amatör ve profesyonel kulübe sporcu temininde bulunmuş. Bu misyonun artarak devam etmesi gerekir. Kulübe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni başkan ve yönetimine başarılar diliyorum. Belediye başkanı ve sporsever birey olarak her zaman iyi işlerin yanında olacağımız bilinsin" dedi.