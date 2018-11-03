Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bir yıl önce aldığım bu emaneti en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya gönül verenler olarak, gönüller kazanma niyetinde olduklarını belirterek, “Bir yıl önce aldığım bu emaneti en güzel şekilde temsil etme ve daha ileriye götürme noktasında bugün olduğu gibi bugünden sonra da elimden geleni yapacağıma şüpheniz olmasın” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti 49'uncu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde Büyükşehir'de göreve gelişinin yıldönümünde bir yıl içinde hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri, eski dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının da tam kadro katıldığı toplantıya, partililer de yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekerek, her zaman olduğu gibi bugün itibariyle aşkla, şevkle koşturmaya devam edeceklerini, bugüne kadar yaptıkları gönül siyasetini sürdürerek, seçimlerde başarılı bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.

Zaman çabuk geçiyor

Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım'ın aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık görevini devralmasının da yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Osmanlı'nın şehircilik geleneğini başlattığı yer olan Bursa'yı sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerine kadar bu şehrin tüm dinamikleriyle birlikte yönetmek üzere 1 yıl önce yola çıktığını kaydeden Başkan Aktaş, “Zaman hakikaten de çabuk geçiyor. 3 Kasım 2017'de görevi devralmamızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu sürede 25. saat çabasıyla, kah sabah erken saatlerde tüm şehir uykudayken incelemeler yaparak, kah gece yarılarına kadar, yapılanları ve yapılması gerekenleri en ince detayına kadar planlayarak yol haritamızı belirledik. Göreve başladığımız günden itibaren vakit kaybetmeden belediyemizin tüm birimleriyle durum değerlendirmelerimizi yaptık. Fırsat bulduğumuz tüm vakitlerde vatandaşlarımızla buluşarak, onların Bursa'ya dair düşüncelerini aldık. Bursa'yı ortak akılla yönetirsek, Bursa'yı Bursalılarla yönetirsek bu şehir yaşanılır hale gelir dedik. Hani, Yunus Emre'miz diyor ya: “Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim!...” Bizler Bursa'ya gönül verenler olarak, gönüller kazanma niyetimizi her ortamda dillendirdik. Bu sebeple insana değer verip, “önce insan” düsturuyla hizmet etmeyi öncelerken; kimseyi diğerinden üstün görmeyen ve ötekileştirmeyen bir anlayışla, elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak daha verimli bir şekilde Bursa'mızın yarınlarını hep birlikte inşa faaliyetine giriştik” diye konuştu.

Ulaşım önceliğimiz oldu

Büyükşehir Belediyesi olarak son bir yıl içinde hayata geçirdikleri çalışmaları özetleyen Başkan Aktaş, şehrin ana sıkıntısı olan ulaşım konusunda acil eylem planını devreye soktuklarını, hızlı ve etkin bir çözüm arayışına girdiklerini ifade etti. 14 noktada akıllı kavşak uygulaması, 29 kavşakta düzenleme, şerit genişletme ve şerit ilaveleri gibi çalışmalarla trafiğe yüzde 40 oranında bir rahatlama getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, toplu taşımayı teşvik için raylı sistemde yüzde 27'ye varan indirimler ve metro istasyonları ile asansörlerde iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti. Burulaş bünyesine katılan 26 mikrobüs ve 50 otobüs ile toplu ulaşım filosunun yaş ortalamasını gençleştirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bir diğer hassasiyetimiz de tasarruf oldu. Araç iadeleri, şoförsüz araçlara geçiş, otobüs kiralamalarına getirilen çözüm ve akaryakıt kullanımı gibi düzenlemeler neticesinde ilk 8 ayda 12 milyon TL tasarruf elde edildi” dedi.

Altyapıya dev yatırım

Kentin altyapısının daha sağlıklı hale getirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, son 1 yılda 469 kilometre içmesuyu hattı, 60 kilometre yağmur suyu hattı, 2,5 kilometre dere ıslahı, 34 adet su deposu, 87 bin ton asfalt yama, 96 bin ton asfalt kaplama ve 6,5 milyon metrekare sathi kaplama imalatı yaptıklarını söyledi. Toplam 201.5 milyon TL'lik yatırımla Tatkavaklı ve Çan içme suyu arıtma tesisleriyle Mustafakemalpaşa, Küçükkumla, Akçalar, Mudanya ve Kurşunlu atık su arıtma tesisleri hizmete alındığını dile getiren Başkan Aktaş, yapımı tamamlanan Kestel içme suyu arıtma tesisinin de önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını belirtti. Herkesin hayat pahalılığı ve fiyat artışını konuştuğu bir dönemde su fiyatlarına toplamda yüzde 20'lik indirim uyguladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Muradiye Su Şişeleme Tesisinde üretimi başlattık. Su ve altyapı hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilebilmesi hedefiyle yeni hizmet binaları kazandırdık” diye konuştu.

Daha yeşil, daha sağlıklı bir Bursa için; sultan 2. Murat parkı, Kiremitçi Mahallesi Sinan Bey Camii önü parkı, ve İznik Çakırca mahalle parkı gibi çalışmalarla Bursa'nın yeşil özelliğini güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, İnegöl katı atık depolama alanında metan gazından elektrik üretecek tesisin inşasına da başlandığını hatırlattı. Sahil düzenleme, deniz temizliği ve arıtma tesislerinin de devreye girmesiyle Mudanya ve Gemlik'teki 24 halk plajına bu yaz adeta akın olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, sahillerle ilgili çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı.

İznik UNESCO yolunda

Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması yolundaki çalışmaların da aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu noktada İznik'e ayrı bir önem veriyoruz. UNESCO Dünya Mirası aday listesinde olan İznik'in yakın zamanda asil listeye gireceğine inanıyorum. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık. İznik Bursa için çok önemli bir değer” dedi.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak insan odakları hizmet anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, BUMEP ile 14 ilçede kadınlara yönelik mobil eğitim verirken, engelli vatandaşlar için BENMEP projesiyle 13 ilçede 70 farklı noktada özel eğitimler verildiğini hatırlattı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören BUSMEK'in kentin en güzel noktalarındaki binalarda hizmet vermeye devam ettiğini açıklayan Başkan Aktaş, THY ile yaptıkları protokol kapsamında vatandaşların cenazelerini indirimli olarak uçakla şehir dışına götürme imkanına kavuştuklarını da belirtti.

Eğitimden spora ve kültür sanata kadar her alanda yoğun bir faaliyet içinde olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, 172 amatör spor kulübüne hiçbir ayırım yapmadan maddi destek ve malzeme yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi. Bunların yanında Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, Gürsu Yaş Sebze Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu, Tarihi İznik Surları, İstanbul Kapı Restorasyonu, Bursa Mevlevihanesi Rekonstrüksüyonu, Yenişehir Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma, Orhangazi Kültür Merkezi ve Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi gibi çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bir yıl önce aldığım bu emaneti en güzel şekilde temsil etme ve daha ileriye götürme noktasında bugün olduğu gibi bugünden sonra da elimden geleni yapacağıma zerre mıskal şüpheniz olmasın” diye konuştu.