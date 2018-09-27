Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden “fetih” gezisi

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, gören herkeste hayranlık uyandırıyor. Müzeyi gezerek bu muhteşem eserin atmosferine giren son ziyaretçiler Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri oldu.

imparatorluğunun ilk payitahtı olan Bursa'nın tam merkezinde yer alan Kamberler Parkı'nda Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Fetih Müzesi, bütün ihtişamıyla kendini gösteriyor. Açılış için son hazırlıkların yapıldığı Fetih Müzesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın son konuğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyelerine müzeyi gezdirerek bilgiler verdi. Meclis üyelerine ilk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı Devleti'nin kuruluş öncesi ve sonrası önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki geleneksel çini eserler hakkında da bilgiler verdi. Meclis üyeleri, son olarak Bursa'nın fethinin anlatıldığı, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümünü gezdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, gezi sonrasında yaptığı değerlendirmede Fetih Müzesi ile adeta 692 yıl öncesinin Bursa'sına gittiklerini ifade ederek, “Büyükşehir Meclis Üyelerimiz ile birlikte Osmangazi Belediyesi'nin önemli eserlerinden bir tanesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdik. Kadim şehir Bursa'nın fethi ve bu fetih ile birlikte Osmanlı'nın 3 kıtaya yayılışının 3 boyutlu canlandırıldığı muhteşem bir eser olmuş. Bursa'mıza hem sanatsal hem de turizm anlamında çok önemli değer katacağını düşündüğüm bu eseri gezmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bursa'mız tarihiyle, turizmiyle önemli şehirlerden bir tanesi. Kentimizin sahip olduğu bu değerleri Fetih Müzesi ile çok daha güzel ve çok daha verimli bir şekilde sunacağımızı düşünüyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı böylesi önemli bir eseri şehrimize kazandırdığı için tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir müze olmuş” dedi.